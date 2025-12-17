Bomberos hallan el cuerpo de una mujer tras la riada y buscan a otra posible víctima

Bomberos voluntarios reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida de sexo femenino en la zona de Valle Sánchez, ubicada entre los municipios de La Bélgica y Warnes, en el departamento de Santa Cruz.

El cuerpo fue localizado la jornada de ayer, martes, en un área de difícil acceso, caracterizada por pastizales y arenales.

De acuerdo con el informe preliminar, el cuerpo fue recuperado por una unidad de rescate y posteriormente trasladado a la morgue del municipio de Warnes, donde se realizarán los procedimientos forenses correspondientes para su identificación.

El capitán de bomberos, Álvaro Castillo, explicó que hasta el momento no se cuenta con mayores datos sobre las características de la víctima, lo que dificulta establecer su procedencia.

“Se reportó el hallazgo de un cuerpo de sexo femenino, el cual fue recuperado por nuestra unidad y derivado a la morgue del municipio de Warnes para la identificación correspondiente. Se busca determinar a qué zona pertenece, ya que existen varias personas desaparecidas de distintos lugares producto de la riada”, señaló Castillo.

Asimismo, informó que para este miércoles se identificó un nuevo punto de interés, por lo que las unidades de rescate se desplazarán nuevamente a la zona ante el posible hallazgo de otro cuerpo, en el marco de las labores de búsqueda tras las emergencias provocadas por las riadas.

