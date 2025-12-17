Haaland cambia goles por regalos: el delantero sorprende como Papá Noel en Manchester

Erling Haaland dejó por un día los goles y los festejos para ponerse el traje rojo y la barba blanca. El delantero del Manchester City se disfrazó de Papá Noel y recorrió las calles de Manchester en una iniciativa registrada para sus redes sociales, con el objetivo de sorprender a niños y familias en plena previa de las fiestas.

Sin que nadie sospechara su identidad, el noruego visitó varias casas, repartió regalos y generó escenas llenas de ternura y diversión.

En uno de los momentos más virales del video, Haaland se topó con un niño hincha del Manchester United y no dudó en bromear: "Está en la lista de los traviesos", dijo entre risas, en un guiño futbolero que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Lejos de la rivalidad, el gesto fue recibido con humor, reforzando el clima distendido del recorrido. El video mostró una faceta más relajada y cercana del goleador, muy distinta a su imagen dominante dentro del campo de juego.

Entre risas, regalos y fútbol, Haaland convirtió una simple salida navideña en un contenido que se volvió viral, ofreciendo a los hinchas una nueva postal simpática y solidaria en esta época del año.

