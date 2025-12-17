TEMAS DE HOY:
Fugan reos de Chonchocoro Triple crimen en Abapó

21ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Haaland cambia goles por regalos: el delantero sorprende como Papá Noel en Manchester

El delantero del Manchester City recorrió las calles de la ciudad disfrazado de Papá Noel, repartiendo regalos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

17/12/2025 8:15

Inglaterra

Escuchar esta nota

Erling Haaland dejó por un día los goles y los festejos para ponerse el traje rojo y la barba blanca. El delantero del Manchester City se disfrazó de Papá Noel y recorrió las calles de Manchester en una iniciativa registrada para sus redes sociales, con el objetivo de sorprender a niños y familias en plena previa de las fiestas.

Sin que nadie sospechara su identidad, el noruego visitó varias casas, repartió regalos y generó escenas llenas de ternura y diversión.

En uno de los momentos más virales del video, Haaland se topó con un niño hincha del Manchester United y no dudó en bromear: "Está en la lista de los traviesos", dijo entre risas, en un guiño futbolero que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Lejos de la rivalidad, el gesto fue recibido con humor, reforzando el clima distendido del recorrido. El video mostró una faceta más relajada y cercana del goleador, muy distinta a su imagen dominante dentro del campo de juego.

Entre risas, regalos y fútbol, Haaland convirtió una simple salida navideña en un contenido que se volvió viral, ofreciendo a los hinchas una nueva postal simpática y solidaria en esta época del año.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD