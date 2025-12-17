Hay escasez de frutas cítricas en los mercados por la emergencia en El Torno

Las intensas lluvias y la emergencia registrada en el municipio de El Torno comienzan a sentirse también en los mercados de la capital cruceña. En un recorrido por el mercado Antiguo Abasto, comerciantes confirmaron que la llegada de frutas provenientes de los valles, especialmente los cítricos, se ha reducido considerablemente.

Según las vendedoras, productos como naranja, manga y achachairú están llegando en menor cantidad, principalmente los que provienen de El Torno, uno de los municipios más afectados por las riadas e inundaciones del fin de semana.

Indicaron además que algunas frutas están siendo abastecidas desde otras zonas para evitar el desabastecimiento total.

“La fruta de El Torno está llegando poco, casi no hay”, señaló una comerciante, quien explicó que las lluvias afectaron la producción y el transporte.

Esta situación también provocó un leve incremento en los precios, aunque las comerciantes aseguran que el costo podría normalizarse en los próximos días si se restablece el abastecimiento y mejoran las condiciones climáticas.

Mientras continúan las labores de emergencia en El Torno, los efectos del desastre natural se reflejan no solo en las comunidades afectadas, sino también en la cadena de provisión de alimentos que abastece a los mercados de Santa Cruz.

