Últimas horas para empadronarse para las elecciones subnacionales

Este martes vence el plazo del empadronamiento masivo con miras a las elecciones subnacionales que se desarrollarán el próximo 22 de marzo. En Santa Cruz, varios megacentros permanecen habilitados hasta la medianoche para atender a la población que aún no realizó este trámite obligatorio.

En el Coliseo Santa Rosita se observa una mayor afluencia de personas en comparación con días anteriores. Según información proporcionada por el Servicio de Registro Cívico (Sereci), la cifra de ciudadanos que acudieron este último día se habría duplicado, cuando en jornadas previas se registraban incluso espacios vacíos.

A esta hora de la noche, las filas continúan, aunque el tiempo de espera no supera los 30 minutos en algunos casos. Muchas de las personas señalaron que acudieron en el último momento debido a compromisos laborales, aprovechando las últimas horas habilitadas para el empadronamiento.

Este proceso está dirigido a quienes se empadronan por primera vez, ciudadanos que hayan cambiado de domicilio, personas que necesiten actualizar sus datos y jóvenes que cumplirán 18 años hasta el día de la votación.

Las autoridades electorales reiteraron que todos los megacentros atenderán hasta las 12:00 de la noche, por lo que aún restan algunas horas para que la población pueda cumplir con este requisito. Cabe recordar que en Bolivia el voto es obligatorio, por lo que el empadronamiento es un paso fundamental para participar en el proceso democrático.

