Cámara de Diputados debate en grande proyecto de ley de crédito con la CAF por $us 550 millones

La Cámara de Diputados debate en su estación en grande el Proyecto de Ley Nº 067/2025-2026, que aprueba el Contrato de Préstamo para la “Liquidez en Apoyo a la Gestión Económica”, suscrito el 27 de noviembre de 2025 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento (CAF), por un monto de hasta 550 millones de dólares estadounidenses.

De acuerdo con la información oficial, este préstamo se inscribe en un programa integral de la CAF que contempla canalizar hasta 3.100 millones de dólares en los próximos cinco años, mediante distintas iniciativas y proyectos que deberán ser evaluados y aprobados por el Directorio de la entidad financiera internacional.

El financiamiento está enmarcado en uno de los cuatro pilares estratégicos con los que la CAF proyecta acompañar las prioridades de crecimiento del país, específicamente el pilar de estabilización macroeconómica. Los otros tres pilares del programa están enfocados en la integración nacional y regional, el bienestar e inclusión social con perspectiva de género, y la sostenibilidad ambiental y acción climática.

Mira la programación en Red Uno Play