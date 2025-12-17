TEMAS DE HOY:
Llegan pocas verduras y suben los precios en el Mercado Abasto

Las intensas lluvias en los valles cruceños afectaron la producción de verduras, provocando escasez y aumento de precios en varios productos de la canasta familiar. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

17/12/2025 9:18

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Comerciantes del mercado antiguo Abasto reportan una disminución en el abastecimiento de verduras provenientes de los valles cruceños, lo que ha generado un incremento en los precios de productos básicos como el tomate, la cebolla, la espinaca, el zapallo y la arveja.

- El tomate que antes se vendía entre cuatro y cinco bolivianos el kilo ahora alcanza los ocho.

- La cebolla llega en menor cantidad, con un precio que oscila entre los 55 y 58 bolivianos la arroba.

- La espinaca se ha encarecido de dos a cinco bolivianos el manojo.

- El zapallo también enfrenta escasez, cotizándose entre cinco y seis bolivianos el kilo,

- La arveja se vende a 15 bolivianos por tres libras debido a que la bolsa alcanza los 200.

“Mucho nos ha afectado, las lluvias se lo han llevado todo, no hay suficiente verdura para abastecer a la gente”, comentaron los comerciantes del mercado.

La situación refleja cómo las inundaciones y riadas que se registraron en la zona de El Torno impactó directamente en la cadena de suministro y, en consecuencia, en los bolsillos de los consumidores.

 

