TEMAS DE HOY:
Robo en viviendas Chonchocoro Luis Arce

27ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Transparencia anuncia acciones legales por denuncias contra exadministración de BoA

El Viceministerio de Transparencia detectó 16 denuncias contra la anterior gestión de BoA y anunció medidas legales por perjuicios al Estado y usuarios.

Hans Franco

17/12/2025 18:48

Foto: Viceministerio de Transparencia investiga 16 denuncias en BoA
Cochabamba

Escuchar esta nota

El Viceministerio de Transparencia anunció el inicio de acciones legales contra la anterior administración de Boliviana de Aviación (BoA), tras identificar presuntas irregularidades administrativas, operativas y financieras que habrían afectado tanto al Estado como a los usuarios del servicio aéreo.

El viceministro Marcelo Yamil García informó que la intervención responde a un requerimiento del Ministerio del área y a la existencia de “parámetros objetivos” que motivaron la investigación.

“Hasta el día de ayer, teníamos 11 denuncias nuevas en el Viceministerio de Transparencia contra BoA. A estas se suman otras cinco que habría presentado el anterior gerente a última hora”, detalló García.

García explicó que la anterior administración incurrió en fallas de planificación que derivaron en cancelaciones de vuelos, retrasos y problemas de disponibilidad, afectando directamente a miles de pasajeros en todo el país.

“El perjuicio a los usuarios tiene una causa concreta y debe tener responsables con nombre y apellido”, afirmó.

Funcionarios de Transparencia se trasladaron a las oficinas de la aerolínea para recabar información que será analizada.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD