“¡Vacúnese!”: Sedes refuerza medidas tras confirmar primer caso de H3N2 y vigilan a más de 120 contactos directos

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) confirmó un caso de gripe H3N2 en Santa Cruz y activó la vigilancia de 122 personas que estuvieron en contacto directo con la paciente. Entre los contactos se incluyen el personal médico que atendió a la paciente cuando llegó al hospital y los pasajeros de un vuelo internacional proveniente de Japón, quienes son monitoreados para detectar cualquier síntoma. Hasta ahora, no se ha registrado ningún caso con signos o síntomas de la enfermedad.

Carlos Alberto Hurtado Solares, gerente de la Unidad de Epidemiología del Sedes, explicó que se mantiene coordinación con autoridades sanitarias de Brasil, España y Japón. “Tenemos contacto directo en el hospital, personal médico que atendió a la paciente, que fueron dos contactos directos. También tenemos los contactos del avión que estamos vigilando, alrededor de 120 personas, y hasta ahora no tenemos ningún dato de que hayan presentado síntomas”, señaló Hurtado.

El funcionario indicó que la muestra del virus será enviada a otro país para confirmar si se trata de la variante K de la gripe H3N2. “También vamos a trabajar para contener un posible brote por esta enfermedad”, agregó.

Hurtado precisó que los contactos directos son aquellas personas que manipularon a la paciente o estuvieron en contacto con sus fluidos, mientras que las personas sospechosas de cualquier enfermedad son quienes presentan algún signo o síntoma.

A pesar de algunas debilidades en el sistema de salud, el Sedes asegura que existe capacidad de respuesta. “Estamos instruyendo a los hospitales para que fortalezcan sus unidades de aislamiento. En los centros centinela tenemos el medicamento antiviral, alrededor de 50 tratamientos disponibles, y vamos a seguir adquiriendo más para evitar casos graves”, afirmó.

El gerente de Epidemiología explicó que la enfermedad se considera de primer nivel y se manifiesta con fiebre, tos y dolor de garganta.

“Si captamos al paciente en las primeras 24 o 48 horas, no se agrava. El tema es no automedicarse y acudir a un centro de salud para evitar complicaciones”, indicó.

Sobre la capacidad hospitalaria en caso de nuevos sospechosos, Hurtado aseguró que los hospitales de primer nivel tienen respuesta inmediata. “El Centro de Salud Elvira Wunderlich cuenta con 10 camas y otros centros también están preparados”, precisó.

En cuanto a las medidas preventivas, recomendó a la población vacunarse y retomar hábitos de bioseguridad: lavado de manos, uso de barbijo si se presentan signos y síntomas, distanciamiento físico y evitar aglomeraciones masivas. Ante cualquier signo de enfermedad, exhortó acudir de inmediato a un centro de salud.

Respecto a las vacunas, el Sedes tiene un inventario de aproximadamente 35 mil dosis que serán distribuidas en centros centinela y puntos estratégicos como el aeropuerto Viru Viru, en la frontera con Brasil. “Hemos hablado con el Ministerio de Salud y realizado un inventario. Establecimos centros centinela para proteger a la población”, explicó Hurtado.

El funcionario también detalló cómo diferenciar la gripe común de esta nueva variante H3N2.

“La mayoría de la influenza A comienzan con fiebre, tos y dolor de garganta. La variante K puede presentar esos mismos síntomas, además de manifestaciones gastrointestinales. Lo particular es que se complica rápidamente en 48 a 72 horas. Por eso es fundamental acudir a un centro de salud para recibir tratamiento temprano y antivirales si corresponden”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play