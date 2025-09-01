TEMAS DE HOY:
Video: ¡Inesperado! Payaso se desmaya en pleno show infantil

Un momento de angustia se vivió durante un espectáculo para niños, donde un payaso se desvaneció ante la atónita mirada de los espectadores. El mismo fue socorrido.

Red Uno de Bolivia

01/09/2025 10:32

Foto: Captura de video

Escuchar esta nota

Un video fue viralizado y generó gran alarma entre los internautas, donde se observa como un payaso se desvanece en pleno show y se desmaya cayendo al piso. Los asistentes al show quedaron completamente consternados ya que el payasito que hacía su trabajo de la mejor manera para alegrar a su público, sufrió una descompensación.

En las terribles imágenes se observa como el payasito de pronto cae al suelo y no se levanta, por lo que generó pánico entre los niños y padres que asistieron a verlo.

Segundos después fue socorrido y trasladado a un centro de salud, según revelan en el video publicado y masivamente viralizado.

Aunque se desconoce el lugar exacto donde se suscitó el hecho, generó gran alarma entre los internautas, quienes brindaron todo el apoyo emocional al comediante. 

 

