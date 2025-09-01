Video: ¡Inesperado! Payaso se desmaya en pleno show infantil

Un video fue viralizado y generó gran alarma entre los internautas, donde se observa como un payaso se desvanece en pleno show y se desmaya cayendo al piso. Los asistentes al show quedaron completamente consternados ya que el payasito que hacía su trabajo de la mejor manera para alegrar a su público, sufrió una descompensación.

En las terribles imágenes se observa como el payasito de pronto cae al suelo y no se levanta, por lo que generó pánico entre los niños y padres que asistieron a verlo.

Segundos después fue socorrido y trasladado a un centro de salud, según revelan en el video publicado y masivamente viralizado.

Aunque se desconoce el lugar exacto donde se suscitó el hecho, generó gran alarma entre los internautas, quienes brindaron todo el apoyo emocional al comediante.

