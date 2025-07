Nidia Monje: la mujer clave detrás del candidato Samuel Doria Medina

En medio de una campaña electoral intensa, hay figuras que, sin estar en la papeleta, juegan un papel clave. Una de ellas es Nidia Monje, esposa del candidato que lidera las encuestas, Samuel Doria Medina. Economista de formación, madre, boliviana comprometida, y mujer de ideas claras, Nidia estuvo en el programa Dueños de la Tarde con Ximena Zalzer.

“Soy una mujer comprometida con su país y que sabe que tenemos una riqueza enorme que no hemos sabido aprovechar y que es posible hacerlo”, afirmó, con la seguridad de quien ha acompañado a su esposo no solo en la vida, sino también en la visión de un país mejor.

Ambos estudiaron economía. Y eso, dice, no fue casual: “Esa Nidia que tuvo sueños hoy en día coincide con el pensamiento que Samuel está llevándolo a cabo. Hemos estudiado economía juntos y cuando estudias eso vas entendiendo qué es lo que pasa en un país, cómo mejorar la situación de la gente, cómo invertir, y eso es lo que con Samuel hemos logrado entender”.

Pero su lugar en la historia va más allá de la política o la empresa. Mientras Samuel lideraba grandes inversiones, ella sostenía lo más esencial: la familia.

“A mí me decían: ‘¿qué hacía Nidia mientras Samuel estaba dedicado a las inversiones, a la gran empresa?’ Nidia estaba en la pyme, o sea, en la familia. El criar a los hijos te vuelve una persona que tiene que saber de todo un poco… Yo me ocupaba de formar esos recursos humanos que algún día en Bolivia van a servir, porque si tú no tienes buenos recursos humanos formados, no tienes nada”.

En lo personal, Monje no se esconde detrás de ningún rol impuesto. Tiene pensamientos propios y no teme compartirlos. Ella busca ser ese ‘cable’ entre la gente y su esposo, en caso de que él llegue a la presidencia.

“Tú sabes que cuando uno es presidente se tiene un círculo que normalmente informa lo que les parece a ellos… Entonces yo quiero ser ese cable, decirle: ‘A ver Samuel, esto está pasando, esto dice la gente…Yo creo que puedo ser un enganche a lo que se refiere ciudadano-presidente”, resumió.

Cuando le preguntaron por el país que sueña, su respuesta fue clara: “Sueño con un país donde los niños tengan la mejor educación, donde las madres no tengan que estar haciendo fila para entrar a un hospital, donde no falten los remedios, tengan derecho a una vivienda y al trabajo que crean las empresas privadas, porque el gobierno crea una burocracia”.

Nidia y Samuel llevan 48 años juntos: seis de novios y 42 de matrimonio. En ese trayecto, han compartido no solo la vida, sino también un sueño de país. Ella lo ve como alguien genuino y comprometido. “Él dice: ‘el país nos ha dado todo’ y por ello quiere de alguna manera devolver eso. Samuel siempre que viaja está viendo qué puede hacer por el país… se arriesga y se la juega por Bolivia”.

Cerró la entrevista con un mensaje que no solo suena a esposa, sino a ciudadana esperanzada: “Si estás dispuesto a ser presidente de este país, vas a luchar y trabajar por mejores días para los bolivianos”.

