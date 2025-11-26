“¡Nadie dice nada!”: Lincharon a un hombre en Alto Bolívar y vecinos guardan ‘silencio’

La mañana del 25 de noviembre, un hecho de extrema violencia sacudió la zona sur de Cochabamba, específicamente el sector de Alto Bolívar, donde un hombre de 46 años, identificado como Rubén A. L., fue linchado por vecinos cansados de la inseguridad. La víctima había sido acusada de varios robos en la zona, incluido el hurto de una motocicleta y objetos de valor de domicilios particulares.

El hecho se registró cerca de las 9:00 de la mañana, cuando Rubén habría sido sorprendido robando en el sector. Según información preliminar, los vecinos lo capturaron, amarraron y golpearon hasta causarle la muerte, en presencia de su exesposa, quien habría participado de manera indirecta en el linchamiento.

Tras la golpiza, los vecinos se dirigieron al domicilio del hombre y prendieron fuego en el interior de su casa, que constaba de tres ambientes. Actualmente, el inmueble quedó prácticamente destruido, con paredes derribadas y techos colapsados por el fuego. Solo permanecen algunas cenizas, restos de muebles y objetos personales, mientras que todo lo demás fue consumido por las llamas.

“Prácticamente lo único que queda son cenizas y algunas pertenencias”, describió un equipo de prensa que visitó el lugar. La vivienda, antes habitada por Rubén, ahora refleja la magnitud de la violencia que se desató en el sector.

Foto: Red Uno

Horas después del linchamiento, los vecinos se mantienen en silencio. Los reportes indican que nadie circula por las calles ni quiere brindar declaraciones, lo que dificulta el trabajo policial. Esta situación complica las investigaciones, ya que los testigos que presenciaron los hechos se niegan a declarar.

La Policía confirmó que se encuentra recabando pruebas y testimonios para identificar a los responsables materiales e intelectuales del linchamiento y la quema de la vivienda. A pesar de las acusaciones contra la víctima, las autoridades recordaron que ninguna denuncia justifica quitarle la vida a otra persona y que los casos de delitos deben canalizarse a través de la justicia formal y el marco legal boliviano.

Este caso ha generado gran conmoción en Cochabamba, tanto por la violencia con la que se ejecutó el linchamiento como por la destrucción total de la vivienda, dejando en evidencia la preocupación de los vecinos ante la inseguridad y el peligro que implica tomar la justicia por mano propia.

