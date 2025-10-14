DT de Rusia elogia a La Verde: “Tienen un estilo de juego agresivo”

Tras el partido con la selección de Bolivia, el entrenador de la selección rusa, Valeri Karpin, se refirió al estilo de juego de La Verde, asegurando que los jugadores del equipo nacional tienen un estilo agresivo. Rusia ganó por 3-0 a Bolivia, y La Verde enfrentará a Corea y Japón el 14 y 18 de noviembre.

“Los jugadores de Bolivia tienen un estilo, por así decirlo, son agresivos como decíamos, incluso en la Unión Soviética, y ahora también en Rusia. Equipos agresivos trabajan muy bien con el balón, al igual que Chile, al igual que Perú, con quien aún nos queda por jugar. Pero lo han demostrado hoy y también en el partido han trabajado bien con el balón, han intentado salir de la defensa con pases cortos y regates. Por eso creo que los dos partidos de noviembre serán interesantes y enriquecedores”, señaló Karpin.

El entrenador ruso agregó:

“Las expectativas sobre el fútbol que juega Bolivia se cumplieron. Cuando estudiamos, vimos y analizamos el video del rival, entendimos lo que intentan hacer en los partidos, en las eliminatorias, en todos los que han participado. Eso es lo que hemos intentado hacer en esta jornada.”

Rusia logró imponerse con claridad sobre Bolivia por 3-0 y se prepara para sus próximos compromisos internacionales en busca de mejorar su desempeño y ajustar estrategias frente a rivales de mayor jerarquía, sobre todo para el repechaje mundialista del próximo año.

