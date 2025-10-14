Lampe sobre el duelo con Rusia: "Jugamos con una selección intensa y físicamente potente"

El arquero de la selección boliviana, Carlos Lampe, se refirió al amistoso que La Verde disputó frente a Rusia y cayó por 3-0 en Moscú.

“La verdad que hemos jugado con una selección muy buena, muy intensa físicamente, muy potente. Ellos fueron superiores, por ahí hemos cometido un par de errores, sobre todo en el segundo gol o en el primero. Yo siento que fue inmerecido el 3-0, creo que tuvimos muchas chances de goles, sobre todo en el segundo tiempo, y pudimos irnos con un mejor resultado. Agradecer por este tipo de partido que nos han conseguido”, expresó Lampe.

El portero también destacó la calidad del rival y la utilidad del encuentro para la selección.

“Rusia demostró ser una selección muy buena, muy intensa, debe ser de las mejores selecciones del mundo. Este partido nos ha ayudado mucho a seguir ganando ritmo, para seguir ganando el timing de una cancha bastante rápida. Nos vamos con cosas positivas de este amistoso”, añadió.

Bolivia se prepara ahora para sus próximos compromisos internacionales frente a Corea del Sur y Japón en el mes de noviembre, buscando mejorar su desempeño y consolidar una selección competitiva de cara a los partidos del próximo año en el repechaje mundialista.

