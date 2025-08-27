Camacho dejará Chonchocoro tras segunda resolución judicial

El Juzgado 12° Instrucción Penal, Anticorrupción, determinó las medidas sustitutivas de detención domiciliaria con las siguientes condiciones verificación domiciliaria, arraigo, obligación de presentarse ante la autoridad fiscal una vez al mes, fianza de 50.000 bolivianos, prohibición de tener contacto con los investigados para el gobernador Luis Fernando Camacho por el caso denominado 36 días de paro.

“Por tanto el suscrito juez (…) dispone que Luis Fernando Camacho Vaca asuma su defensa en detención domiciliaria, debiendo cumplir las siguientes condiciones, la verificación domiciliaria por parte de este despacho judicial, oficios al ministerio de gobierno en la unidad de migración para el arraigo correspondiente, la obligación de presentarse ante la autoridad fiscal una vez al mes, una fianza económica de 50.000 bolivianos que serán utilizados únicamente en caso de fuga”, dijo el juez a tiempo de leer la resolución.

La defensa del gobernador solicitó que la detención domiciliaria tenga horarios laborales, lo que fue rechazado por el juez, quien pidió justificar la solicitud con documentación de respaldo.

La audiencia inicio a las 12:45 de este miércoles de forma virtual, proceso en el que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, es investigado por los sucesos ocurridos entre octubre y noviembre del año 2022.

Este caso se refiere al paro cívico indefinido que tuvo lugar en Santa Cruz el año 2022, medida impulsada por diferentes instituciones y sectores cruceños en demanda a la realización del Censo de Población y Vivienda.

