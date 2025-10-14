TEMAS DE HOY:
Internacional

El Papa ordena purificar el altar de la Basílica de San Pedro después de que un hombre orinara sobre él

El hecho ocurrió ante decenas de fieles y turistas en uno de los sitios más sagrados del cristianismo.

Silvia Sanchez

14/10/2025 13:34

Roma

El papa León XIV ordenó realizar un “acto de reparación” en la Basílica de San Pedro, luego de que un hombre intentara orinar sobre el altar de la Confesión, uno de los espacios más sagrados del cristianismo.

El incidente ocurrió el pasado viernes, cuando el sujeto saltó las barreras que protegen el baldaquino de Bernini, se bajó los pantalones e intentó orinar hacia el altar. Sin embargo, fue interceptado en pocos segundos por el personal de seguridad del Vaticano.

El individuo fue entregado a las autoridades italianas, y según los primeros reportes, no se descarta que padezca un trastorno psiquiátrico.

Desde el Vaticano informaron que no se registraron daños materiales, pero el Pontífice dispuso que se lleve a cabo una ceremonia de purificación antes de reanudar las celebraciones litúrgicas en el sitio.

En la liturgia católica, el altar simboliza a Cristo, por lo que este tipo de actos son considerados una ofensa grave que requiere un rito especial de desagravio.

El acto de reparación fue sencillo pero solemne: incluyó el rezo del Credo, la bendición del agua, una letanía de perdón, además de la aspersión e incensación del altar. Finalmente, se rezó un Padrenuestro y se impartió la bendición final a los fieles presentes.

