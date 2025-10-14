Fingió ser ciego durante 50 años y estafó millones al Gobierno: así lo descubrieron

Un hombre de 70 años fue detenido por la Policía en Italia luego de descubrirse que fingió ser ciego durante más de medio siglo para cobrar subsidios por discapacidad del Gobierno.

El acusado, residente de Arzignano, en la provincia de Vicenza (norte del país), habría recibido ayudas públicas desde 1972, pese a no padecer ningún problema visual. De acuerdo con las estimaciones oficiales, el fraude le permitió obtener más de un millón de euros de manera ilícita.

La investigación, que duró dos meses, fue llevada a cabo por la Policía Económica Italiana, cuyos agentes lo vigilaron y grabaron realizando diversas actividades sin ningún tipo de asistencia. En los registros se lo observa manejando herramientas de jardinería peligrosas y eligiendo frutas y verduras en un mercado local con total autonomía.

“El septuagenario solía acudir al mercado municipal para comprar de forma totalmente independiente frutas y verduras, las cuales examinaba y seleccionaba cuidadosamente entre las expuestas en el mostrador, pagando en efectivo con dinero escogido de su propio bolso”, señala el reporte policial.

Tras una evaluación médica, se confirmó que el hombre no presentaba ninguna discapacidad visual, por lo que la Fiscalía decidió procesarlo por estafa al Estado.

Además, las autoridades ordenaron la suspensión inmediata de los subsidios y abrieron una inspección fiscal, la cual ya reveló más de 200.000 euros en ingresos ilícitos obtenidos en los últimos cinco años.

