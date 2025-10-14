Cívicos presentan proyecto de ley para que privados importen combustibles ante escasez

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, explicó que el proyecto de ley transitorio que presentaron a la Cámara de Senadores, permitiría la importación de combustibles por parte del sector privado durante un periodo de 90 días, con el objetivo de dar una solución inmediata a la actual escasez y garantizar el abastecimiento en el país.

Cochamanidis explicó que la propuesta busca complementar el suministro estatal a cargo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), permitiendo que los privados puedan importar cuando la estatal no logre cubrir la demanda interna.

“Si damos una alternativa para que los privados puedan internar combustible en lo que no pueda cubrir Yacimientos, eso tiene que quedar claro. Lo importante es que los ciudadanos podamos estar permanentemente abastecidos”, señaló el dirigente cívico en conferencia de prensa.

Asimismo, el proyecto contempla mecanismos para evitar incrementos bruscos en los precios, sugiriendo que las importaciones privadas estén liberadas temporalmente de impuestos y gravámenes, con el fin de mantener un costo accesible para la población.

“Proponemos que, en lo que no pueda cubrir Yacimientos, se liberen los impuestos y gravámenes para que el precio sea relativamente accesible para todos”, agregó Cochamanidis.

El dirigente destacó que la medida tendría un carácter excepcional y temporal, mientras se espera que el próximo gobierno nacional implemente una solución estructural a la crisis de combustibles que atraviesa el país.

Por su parte, la senadora Centa Rek (Creemos) informó que el proyecto será remitido al Senado para su consideración y que se solicitará la dispensación de trámite para acelerar su tratamiento.

“En la sesión de mañana presentaré la moción de dispensación de trámite para que sea evaluado y tratado como corresponde”, afirmó la legisladora, quien anticipó que la propuesta podría ser analizada en la siguiente sesión del Senado, prevista para este miércoles.

