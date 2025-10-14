Cisternas descargan combustible en la refinería de Palmasola; advierten que solo alcanzará para ocho días

Un total de 600 cisternas con diésel y gasolina comenzó a descargar combustible este martes en la refinería de Palmasola, en Santa Cruz. Así lo informó Sergio Kosky, presidente de la Federación de Empresarios Cisterneros del Oriente, quien advirtió que el volumen alcanzaría solo para una semana de abastecimiento.

“Son aproximadamente entre 20 a 22 millones de litros. Estimamos que abastecerán entre 7 a 8 días”, indicó Kosky.

Según explicó, las entregas forman parte del plan logístico de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que estaría importando combustible desde Paraguay y Argentina para cubrir la demanda del sudeste del país.

Kosky también alertó que algunas cisternas llevan más de 10 días paradas en instalaciones de YPFB, mientras otras siguen retenidas en Paraguay y Argentina debido a demoras en los pagos por parte de la estatal petrolera.

