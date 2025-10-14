TEMAS DE HOY:
Videojuegos y violencia Infanticidio en La Paz Armin Dorgathen+

28ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Cisternas descargan combustible en la refinería de Palmasola; advierten que solo alcanzará para ocho días

Sergio Kosky, presidente de la Federación de Empresarios Cisterneros del Oriente, informó que llegaron entre 20 y 22 millones de litros de diésel y gasolina, volumen que solo cubriría la demanda por 7 u 8 días.

Naira Menacho

14/10/2025 19:53

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Un total de 600 cisternas con diésel y gasolina comenzó a descargar combustible este martes en la refinería de Palmasola, en Santa Cruz. Así lo informó Sergio Kosky, presidente de la Federación de Empresarios Cisterneros del Oriente, quien advirtió que el volumen alcanzaría solo para una semana de abastecimiento.

“Son aproximadamente entre 20 a 22 millones de litros. Estimamos que abastecerán entre 7 a 8 días”, indicó Kosky.

Según explicó, las entregas forman parte del plan logístico de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que estaría importando combustible desde Paraguay y Argentina para cubrir la demanda del sudeste del país.

Kosky también alertó que algunas cisternas llevan más de 10 días paradas en instalaciones de YPFB, mientras otras siguen retenidas en Paraguay y Argentina debido a demoras en los pagos por parte de la estatal petrolera.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD