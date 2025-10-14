Unión Europea despliega observadores de corto plazo para reforzar el trabajo del 19 de octubre

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) desplegó este martes un grupo de 43 observadores de corto plazo a los nueve departamentos de Bolivia, reforzando así su presencia de cara al balotaje presidencial del próximo 19 de octubre.

Estos observadores se suman a los 32 de largo plazo que, desde hace una semana, realizan su labor de seguimiento del balotaje presidencial en todo el país. El día de las elecciones, más de 120 observadores de la Unión Europea estarán desplegados en todo el país, un número que incluye a la delegación del Parlamento Europeo y a representantes diplomáticos de los Estados miembros de la UE con presencia en Bolivia, así como de Canadá, Noruega y Suiza.

Los observadores de corto plazo participaron en una jornada intensiva de capacitación en La Paz previa al despliegue; recibieron información actualizada sobre el contexto político y electoral, así como formación en materia de seguridad, procedimientos de votación y metodología de observación.

Los equipos de observadores, conformados por binomios, se desplazarán a todos los departamentos para observar de manera sistemática y sin interferir el desarrollo de la jornada electoral. Su labor abarcará la instalación de mesas, el proceso de votación, el cierre, el conteo de votos y la transmisión de resultados, de acuerdo con la metodología estandarizada de la Unión Europea.

La MOE UE realiza su trabajo de forma independiente y neutral, conforme a la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones y a su Código de conducta, garantizando la imparcialidad de todos sus observadores.

El despliegue de este nuevo grupo marca la fase final de la observación europea antes del balotaje, con el propósito de ofrecer una evaluación global e independiente sobre la transparencia, credibilidad e integridad del proceso electoral en Bolivia.

