¿Cómo será el proceso de votación este domingo? Aquí le explicamos

La jornada electoral comenzará a las 5:00 de la mañana con la instalación de mesas y el desprecintado de materiales. La votación se iniciará oficialmente a las 8:00, con prioridad para mujeres embarazadas, personas con discapacidad, adultos mayores y candidatos.

Desde tempranas horas de la mañana, los notarios electorales deberán presentarse en sus respectivos recintos, portando su credencial, para proceder al desprecintado del material en un ambiente seguro. Posteriormente, harán la entrega de la maleta electoral a los jurados de mesa, quienes a su vez entregarán la lista índice a los delegados de las organizaciones políticas acreditadas.

La votación comenzará a las 8:00 de la mañana. De acuerdo con la normativa, los primeros en emitir su voto serán los jurados y notarios electorales de cada mesa de sufragio.

Durante toda la jornada, se garantizará prioridad en la votación a mujeres embarazadas, personas con discapacidad, adultos mayores y candidatos. Asimismo, se permitirá el voto asistido para quienes requieran apoyo en el ejercicio de su derecho ciudadano.

Una vez concluida la votación y el escrutinio de votos, los jurados procederán al llenado del acta de escrutinio. El documento será exhibido por un lapso de cinco minutos para que pueda ser fotografiado: primero por el operador del Sistema de Recolección de Resultados Preliminares (Sirepre), luego por los delegados de las organizaciones políticas y finalmente por ciudadanos que deseen registrarlo.

Mira la programación en Red Uno Play