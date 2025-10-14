TED La Paz advierte que está en riesgo la entrega de maletas electorales por falta de combustible

El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED), Antonio Condori, advirtió que, si no se garantiza la distribución de combustibles en las próximas horas, estaría en riesgo la distribución de las maletas electorales a los recintos de votación en las provincias y municipios del departamento de La Paz, lo que podría afectar la jornada de votación.

“Para cumplir con nuestro objetivo de la entrega de maletas electorales en el departamento de La Paz, necesitamos más de 30 mil litros de combustible para movilizarnos. Nosotros, como organismo electoral, tenemos listo todo el material para la distribución en los recintos electorales, sin embargo, de no contar con este carburante se pone en riesgo que podamos cumplir nuestros objetivos institucionales”, advirtió el vocal en declaraciones a Red Uno.

El TED La Paz concluyó con el armado de 9.099 maletas electorales, que, según la logística, deben empezar a ser distribuidas desde este miércoles 15 de octubre en el área rural y, hasta el sábado, en el área urbana.

Mire el video:

