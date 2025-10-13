El TED Santa Cruz iniciará este jueves la distribución del material electoral para la segunda vuelta

Cada maleta electoral contiene cinco tipos de materiales esenciales: documentos, papeletas, útiles electorales, material de capacitación y mamparas de cartón para los recintos reservados.
13/10/2025 18:40
El vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, José Miguel Callejas, informó que este jueves 16 de octubre comenzará la distribución del material electoral a las provincias del departamento, en el marco de la organización de la segunda vuelta electoral prevista para este domingo 19 de octubre.
Para garantizar la cadena de custodia, el operativo contará con la participación conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.
Cada maleta electoral contiene cinco tipos de materiales esenciales: documentos, papeletas, útiles electorales, material de capacitación y mamparas de cartón para los recintos reservados. Entre ellos se incluyen las actas de escrutinio, listas de electores habilitados e inhabilitados, material para jurados, bolígrafos, tinta indeleble, instructivos, afiches y ánforas.
