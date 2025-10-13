TEMAS DE HOY:
conductor asfixiado violencia a menores TRITURADA

25ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

El TED Santa Cruz iniciará este jueves la distribución del material electoral para la segunda vuelta

Cada maleta electoral contiene cinco tipos de materiales esenciales: documentos, papeletas, útiles electorales, material de capacitación y mamparas de cartón para los recintos reservados.

Hans Franco

13/10/2025 18:40

Foto: TED Santa Cruz iniciará el jueves distribución de material electoral
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, José Miguel Callejas, informó que este jueves 16 de octubre comenzará la distribución del material electoral a las provincias del departamento, en el marco de la organización de la segunda vuelta electoral prevista para este domingo 19 de octubre.

“El día jueves 16 de octubre vamos a distribuir el material electoral a todas las provincias, van a partir desde la una de la mañana. En el área urbana vamos a distribuir a partir del viernes 17 de octubre a las ocho circunscripciones del área urbana, para que todo el material, el 100%, esté en los 1.124 recintos que tiene nuestro departamento. Estamos hablando de 9.115 maletas que vamos a distribuir”, precisó Callejas a la Red Uno.

Para garantizar la cadena de custodia, el operativo contará con la participación conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.

Cada maleta electoral contiene cinco tipos de materiales esenciales: documentos, papeletas, útiles electorales, material de capacitación y mamparas de cartón para los recintos reservados. Entre ellos se incluyen las actas de escrutinio, listas de electores habilitados e inhabilitados, material para jurados, bolígrafos, tinta indeleble, instructivos, afiches y ánforas.

Mire el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD