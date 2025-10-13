TEMAS DE HOY:
joven agredida carrito de comida arde en llamas operativo contra la trata y tráfico

28ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Quiroga llama a la unidad para un "mandato claro" contra la crisis económica

El candidato insistió en la necesidad de enfrentar juntos la crisis económica y aseguró que su propuesta busca cambiar Bolivia de forma sostenible.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

12/10/2025 23:52

Foto: APG Bolivia
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

En una conferencia de prensa posterior al debate presidencial, el candidato de la alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, hizo un llamado directo al voto ciudadano de cara a la segunda vuelta electoral del 19 de octubre. En su mensaje, insistió en la urgencia de enfrentar la crisis económica con unidad y respaldo popular.

"Pido el voto a todo el pueblo boliviano para que nos apoye este 19 de octubre. Queremos tener un mandato claro y necesitamos del respaldo de todos los bolivianos en unidad para enfrentar las duras tareas que se avecinan", declaró Quiroga ante los medios.

El exmandatario recalcó que, de no aplicarse un plan inmediato para atraer dólares al país, se agravará la situación de escasez de combustibles y el impacto sobre los precios continuará afectando a las familias bolivianas. "Si no se hace ese programa, van a seguir las colas de diésel y gasolina y va a seguir la familia boliviana sufriendo. La inflación se va a disparar", advirtió.

En tono crítico, cuestionó la falta de realismo económico de sus oponentes en la contienda. "Me extraña que, faltando siete días, los otros que están en la contienda sigan pensando que Papá Noel va a traer los dólares", agregó.

Durante la conferencia, también reiteró su propuesta de implementar un sistema de propiedad individual sobre las empresas estatales estratégicas, como parte de su llamada "revolución propietaria". 

Para cerrar, el candidato pidió el respaldo popular en las urnas y se mostró confiado en un cambio estructural para el país. "Yo les pido a todos los bolivianos: voten libre este 19 de octubre. Vamos a cambiar Bolivia para siempre", finalizó.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

23:40

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

23:40

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD