Rodrigo Paz promete reformas profundas y llama a recuperar la libertad y la dignidad del pueblo boliviano

El candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, afirmó que su candidatura representa “la voz de las grandes mayorías” y subrayó que su proyecto político no recibe financiamiento de ningún grupo económico o político. “Nadie nos financia. Nuestro proyecto viene de abajo, del pueblo”, señaló en conferencia de prensa tras concluir el debate presidencial.

El presidenciable aseguró que, de llegar al poder, no habrá reelección presidencial, y que su prioridad será acabar con las familias corruptas que se han beneficiado del Estado. “Entraremos al gobierno para construir un país con oportunidades, con un capitalismo para todos, no para unos cuantos”, afirmó.

En cuanto a su agenda institucional, anunció que el 9 de noviembre comenzará un proceso de reforma de la justicia y de la Constitución, con el objetivo de reconstruir un sistema judicial independiente y eficiente. “En Bolivia hay una mala justicia y una mala democracia, por eso aumentaremos el presupuesto del Órgano Judicial. Bolivia necesita vivir con tranquilidad”, sostuvo.

Respecto a la economía, Paz señaló que no tiene nada en contra del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero remarcó que su gobierno impulsará soluciones internas sin recurrir a créditos externos. “El 8 de noviembre se acabarán las filas en Bolivia, y eso no requiere endeudarse. Vamos a abrir las trancas y permitir el paso de las cisternas de diésel y gasolina”, anunció.

