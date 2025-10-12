Jean Pierre Antelo llama a un debate presidencial con altura y visión de país

A pocas horas del último debate presidencial, el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), Jean Pierre Antelo, instó a las fuerzas políticas a asumir este encuentro con madurez, respeto y compromiso con el país.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Antelo señaló que Bolivia no necesita un espectáculo político, sino un ejercicio democrático que marque el inicio de soluciones reales a los problemas que atraviesa la nación.

“Llega el último debate presidencial. Que las fuerzas políticas muestren que se puede disentir sin destruir, cuestionar con ideas y convencer con claridad. Bolivia no espera un show, sino líderes capaces de transformar este espacio democrático en el punto de partida para resolver el sufrimiento social y económico que vive el país”, expresó el titular de CAINCO.

El empresario cruceño subrayó que el debate debe ser una oportunidad para construir confianza ciudadana, fortalecer la democracia y proyectar propuestas concretas que atiendan las necesidades urgentes de los bolivianos.

El debate presidencial, que se realizará la noche de este domingo en La Paz, desde las 21:00 horas, será el último encuentro entre los aspirantes al sillón presidencial antes de las elecciones generales del 19 de octubre.

Mire la publicación de Jean Pierre Antelo:

