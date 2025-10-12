TEMAS DE HOY:
Mons. René Leigue pide a los candidatos “pisar tierra” en el debate presidencial

Monseñor Leigue destacó que este domingo 12 de octubre se llevará a cabo el debate entre los candidatos a la presidencia, un espacio que debe servir para escuchar con atención las propuestas de cada uno y discernir con responsabilidad.

Hans Franco

12/10/2025 10:55

Foto: Monseñor Leigue pide a los candidatos “pisar tierra” en el debate presidencial
Santa Cruz

En su homilía dominical, el arzobispo de Santa Cruz, Mons. René Leigue, reflexionó sobre el momento decisivo que vive el país a pocos días de las elecciones nacionales, exhortando tanto a los ciudadanos como a los candidatos a actuar con responsabilidad y compromiso con el bien común.

El prelado destacó que este domingo 12 de octubre se llevará a cabo el debate entre los candidatos a la presidencia, un espacio que debe servir para escuchar con atención las propuestas de cada uno y discernir con responsabilidad.

“Que pisen tierra, no estén por las nubes. Los problemas que tenemos ameritan una salida urgente, y nosotros debemos ser parte de esa salida”, expresó Mons. Leigue, en un llamado a los postulantes a ofrecer soluciones concretas y realistas a las necesidades del pueblo boliviano.

Asimismo, recordó que el próximo domingo el país vivirá una jornada electoral, por lo que invitó a la población a ejercer su voto de manera consciente y en espíritu de oración.

“Tenemos la oportunidad de elegir un nuevo presidente. Estemos atentos, en oración, pidiéndole al Señor que nos ilumine y nos dé sabiduría para decidir en conciencia”, señaló.

El Arzobispo reiteró que la fe y la responsabilidad ciudadana deben ir de la mano en momentos cruciales para la nación, e instó a todos los bolivianos a mantener la esperanza y a participar activamente en la construcción de un futuro mejor para el país.

