Mons. René Leigue pide a los candidatos “pisar tierra” en el debate presidencial

En su homilía dominical, el arzobispo de Santa Cruz, Mons. René Leigue, reflexionó sobre el momento decisivo que vive el país a pocos días de las elecciones nacionales, exhortando tanto a los ciudadanos como a los candidatos a actuar con responsabilidad y compromiso con el bien común.

El prelado destacó que este domingo 12 de octubre se llevará a cabo el debate entre los candidatos a la presidencia, un espacio que debe servir para escuchar con atención las propuestas de cada uno y discernir con responsabilidad.

“Que pisen tierra, no estén por las nubes. Los problemas que tenemos ameritan una salida urgente, y nosotros debemos ser parte de esa salida”, expresó Mons. Leigue, en un llamado a los postulantes a ofrecer soluciones concretas y realistas a las necesidades del pueblo boliviano.

Asimismo, recordó que el próximo domingo el país vivirá una jornada electoral, por lo que invitó a la población a ejercer su voto de manera consciente y en espíritu de oración.

“Tenemos la oportunidad de elegir un nuevo presidente. Estemos atentos, en oración, pidiéndole al Señor que nos ilumine y nos dé sabiduría para decidir en conciencia”, señaló.

El Arzobispo reiteró que la fe y la responsabilidad ciudadana deben ir de la mano en momentos cruciales para la nación, e instó a todos los bolivianos a mantener la esperanza y a participar activamente en la construcción de un futuro mejor para el país.

