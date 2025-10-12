¿A cuánto se cotiza el dólar paralelo este domingo, 12 de octubre en Bolivia?

Este domingo 12 de octubre de 2025, el tipo de cambio del dólar en el mercado paralelo en Bolivia muestra las siguientes cotizaciones, según datos obtenidos de fuentes especializadas.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, el dólar estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio de compra de 12.92 bolivianos (BOB) y un precio de venta de 12.85 bolivianos (BOB). La información fue actualizada a las 7:54 a. m.

Por otro lado, el sitio bolivianblue.net, que realiza actualizaciones cada 15 minutos, presenta el siguiente comportamiento para el llamado "dólar blue":

Venta: 12.87 bolivianos (BOB)

Compra: 12.92 bolivianos (BOB)

En cuanto al dólar oficial, la cotización actual se mantiene en:

Venta: 6.86 bolivianos (BOB)

Compra: 6.96 bolivianos (BOB)

Estas cifras reflejan la diferencia entre el valor del dólar en el mercado paralelo y el tipo de cambio oficial.

