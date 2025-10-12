TEMAS DE HOY:
Policial

Rescatan a dos menores en operativo contra la trata y tráfico en Santa Cruz

Las adolescentes, de 14 y 15 años, fueron encontradas en un alojamiento cercano al Mercado Antiguo La Ramada. Dos personas fueron aprehendidas y el caso está bajo investigación.

Ligia Portillo

12/10/2025 9:20

Rescatan a dos menores en operativo contra la trata y tráfico en Santa Cruz. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

En un operativo conjunto realizado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), a través de su unidad de Trata y Tráfico de Personas, y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Alcaldía de Santa Cruz, se logró el rescate de dos menores de edad en situación de riesgo y presunta explotación.

El operativo tuvo lugar en un alojamiento ubicado en inmediaciones del Mercado Antiguo La Ramada, donde se identificó a las adolescentes, de 14 y 15 años, quienes fueron inmediatamente puestas bajo resguardo de las autoridades competentes para su protección y evaluación integral.

Durante la intervención, dos personas fueron aprehendidas con fines investigativos. Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre la identidad de los involucrados ni la naturaleza específica del delito, argumentando que el caso se encuentra en etapa de investigación.

Este tipo de intervenciones forma parte de las acciones permanentes de control y protección de la niñez y adolescencia en el departamento.

 

