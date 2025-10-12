TSE prohíbe la difusión de propaganda electoral durante el debate presidencial

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), informó que los medios de comunicación televisivos, radiales y digitales tienen terminantemente prohibido difundir propaganda electoral durante la realización del debate presidencial, previsto para la noche de este domingo 12 de octubre a partir de las 21:00 horas.

En un comunicado, el ente electoral recordó que esta disposición busca garantizar la imparcialidad y equidad en la difusión del evento, luego de que en el debate vicepresidencial del pasado 5 de octubre algunos medios emitieran publicidad política durante los cortes del programa.

“El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informa a los medios de comunicación televisivos, radiales y digitales que queda terminantemente prohibida la difusión de propaganda electoral durante el debate presidencial que se realizará el domingo 12 de octubre, desde las 21:00 horas”, señala el documento difundido este domingo.

El debate, que se desarrollará en el Hotel Real Plaza de la ciudad de La Paz, contará con la participación de los candidatos Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Jorge “Tuto” Quiroga, de la Alianza Libertad y Democracia (Libre), quienes ya confirmaron su presencia.

El encuentro estará estructurado en tres bloques que abordarán seis ejes temáticos:

Medidas económicas Medidas de contención social Justicia, seguridad jurídica y seguridad ciudadana Salud y educación Hidrocarburos y litio Minería, agricultura y turismo

En cumplimiento del acuerdo firmado por ambas organizaciones políticas, los participantes deberán abstenerse de utilizar lenguaje ofensivo o discriminatorio, así como de realizar ataques personales.

El TSE destacó que el debate será transmitido en señal abierta y gratuita por todos los medios que deseen difundirlo, reafirmando su compromiso institucional con la promoción del voto informado y la transparencia democrática.

