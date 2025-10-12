El TED Santa Cruz concluye armado del 100% de las maletas electorales y se alista distribución

La presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, María Cristina Claros, informó que se ha concluido con el 100% del armado de las maletas electorales, cumpliendo con el cronograma establecido para las elecciones generales del próximo 19 de octubre.

“Hemos concluido con el cien por ciento del armado de las maletas electorales. Son 9.115 maletas que ya están acomodadas y distribuidas de acuerdo a las líneas y rutas que van a ser utilizadas. Esto con la finalidad de garantizar que todo el material esté listo para vivir una fiesta democrática este próximo 19 de octubre”, señaló Claros a la Red Uno.

La autoridad electoral explicó que la distribución del material electoral comenzará el jueves 16 de octubre, con el despliegue hacia las provincias del departamento.

“Saldremos en 45 diferentes rutas hacia provincia, es decir, a los 53 municipios y dos autonomías indígena originario campesinas, cumpliendo con la cadena de custodia. Todas las camionetas saldrán con custodia policial”, precisó.

Asimismo, indicó que los días viernes 17 y sábado 18 de octubre se realizará la distribución en el área urbana, también bajo resguardo policial, garantizando la seguridad y transparencia del proceso.

Claros resaltó el compromiso institucional del TED cruceño para asegurar que el material electoral llegue oportunamente a cada recinto de votación, de manera que la población pueda ejercer su derecho al voto en condiciones adecuadas y con plena confianza.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play