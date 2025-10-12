Comunicado del Sector Cervecero Nacional

El sector cervecero nacional manifiesta su profunda preocupación por la aprobación, del Proyecto de Ley N° 528/2024 en la Cámara de Diputados, relativo a la reposición del impuesto denominado Fondo Productivo “Leche para Crecer”. La industria cervecera boliviana ya soporta la carga tributaria más alta de la región, lo que compromete su sostenibilidad y competitividad.

La reimplantación de este tributo, en un contexto de alzas de costos y mayores presiones fiscales, agravaría la situación del sector y, además, propiciaría un escenario favorable para amenazas como el contrabando, lo que, en última instancia afectaría negativamente la recaudación fiscal.

La industria cervecera es un pilar fundamental para la economía del país; no solo es uno de los principales contribuyentes del sector privado, sino que también genera miles de empleos, tanto directos como indirectos, y dinamiza una amplia cadena de valor que incluye proveedores y puntos de venta, los cuales se verían perjudicados por esta medida.

Asimismo, nos preocupa que decisiones de tan alto impacto estructural se adopten sin una discusión amplia y participativa, postergando la inclusión y el análisis conjunto con el sector.

Reiteramos nuestro llamado a las autoridades nacionales para que prioricen políticas que combinen sostenibilidad económica con transparencia, incluyendo también en la discusión, a todos los sectores potencialmente afectados.

El sector cervecero nacional reafirma su compromiso con la ética, la transparencia y el desarrollo responsable de Bolivia.

Atentamente,

12 de octubre del 2025

Mira la programación en Red Uno Play