Un incendio de gran intensidad consumió casi por completo un carrito de comidas rápidas la tarde de este sábado, en inmediaciones del cuarto anillo y avenida Piraí. El siniestro fue provocado por una aparente fuga de gas en la garrafa del vehículo, según testigos y reportes preliminares de los equipos de emergencia.

El fuego se propagó rápidamente, generando alarma entre los transeúntes y comerciantes de la zona. Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales ni heridos de gravedad. El único afectado fue el responsable del negocio, quien sufrió quemaduras leves al intentar controlar las llamas en los primeros minutos del incidente.

"Al llegar al lugar, confirmamos que el incendio se originó en la garrafa del carrito. La válvula estaba dañada y dejaba escapar gas, lo que provocó una combustión violenta", explicó uno de los bomberos voluntarios que atendió la emergencia.

Gracias a la rápida acción de personas que se encontraban cerca y de los equipos de bomberos, el fuego fue sofocado antes de que se propagara a estructuras aledañas. "La ayuda de la gente fue clave para contener las llamas en un inicio, y luego nosotros realizamos el enfriamiento de la zona afectada", añadió el rescatista.

El carrito de comidas rápidas quedó destruido en un 75% a 80%, según estimaciones de los bomberos. Las autoridades recomiendan a los propietarios de este tipo de negocios realizar revisiones periódicas a sus sistemas de gas para evitar tragedias similares.

