Rodrigo Paz llama a la reflexión ciudadana y pide votar con respeto

Durante la parte final del debate presidencial, el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, cerró su intervención con un mensaje de reflexión y unidad dirigido a todos los bolivianos, destacando que el próximo 17 de agosto el país enfrenta una elección crucial entre “dos caminos: uno del pasado, con varias facetas ya conocidas, y otro que abre una nueva línea para encarar el futuro de Bolivia”.

Paz enfatizó que su propuesta política se ha construido sin grandes recursos económicos, sino con el respaldo ciudadano y la interacción directa en redes sociales. “Nuestra campaña ha sido de redes sociales, sin millonarias campañas. Tenemos un plan para papá, mamá; nuestro plan es porque ustedes son el plan”, afirmó, en alusión a un modelo político centrado en las familias y en las necesidades reales de la población.

El líder del PDC explicó que su visión económica se basa en un “capitalismo para todos, 50/50”, un modelo que busca equilibrio y justicia social: “No es el capitalismo de unos cuantos”, subrayó, destacando que la nueva política económica debe promover oportunidades compartidas y fortalecer la confianza entre el Estado y los ciudadanos.

Finalmente, Rodrigo Paz hizo un llamado a la serenidad y al respeto en el proceso electoral, invitando a los votantes a ejercer su derecho con libertad y conciencia. “Queremos devolverle la paz a Bolivia. ¡Viva la patria!”, concluyó.

