Edmand Lara promete “enterrar la corrupción” y abrir una nueva etapa para los jóvenes

El candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edmand Lara, lanzó un mensaje enérgico a pocos días de la segunda vuelta, asegurando que Bolivia está a las puertas de un cambio profundo.

“No soy un político de buenos discursos”, expresó al iniciar su intervención, marcando distancia de la clase política. “Faltan siete días para enterrar la corrupción, falta poco para que se abran las puertas a los jóvenes, falta poco para que la policía corrupta te deje de robar”, afirmó, destacando que su compromiso es con la gente común y con una Bolivia libre de abusos.

Lara remarcó que el PDC busca escribir una nueva historia para el país, basada en la transparencia, la justicia y la participación de las nuevas generaciones.

“Falta poco para escribir una nueva historia para el país, y el 19 de octubre vamos a despachar a los corruptos que le han hecho daño a la patria”, declaró con firmeza.

Mira la programación en Red Uno Play