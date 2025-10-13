Campaña y propaganda electoral concluye este miércoles 15 de octubre

De acuerdo con la actividad 80 del calendario electoral emitido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la campaña y propaganda electoral concluirá este miércoles 15 de octubre, cumpliendo con el plazo legal de 72 horas antes de la jornada de votación prevista para la segunda vuelta electoral del domingo 19 de octubre.

A partir del jueves 16 de octubre, quedará prohibida toda forma de difusión de propaganda electoral, tanto en medios de comunicación como en espacios públicos y plataformas digitales, en cumplimiento del artículo 116 de la Ley del Régimen Electoral. Esta medida busca garantizar la neutralidad informativa y la reflexión del voto en los días previos a la elección.

La restricción alcanza a toda manifestación pública de apoyo o rechazo a candidaturas, así como la publicación de encuestas o estudios de intención de voto. Además, los medios de comunicación deberán abstenerse de difundir mensajes o entrevistas con contenido proselitista.

La segunda vuelta electoral del próximo domingo 19 de octubre definirá al binomio presidencial y vicepresidencial que gobernará el país, tras no haberse alcanzado mayoría absoluta en los comicios del 17 de agosto.

