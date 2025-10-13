Reymi Ferreira: “Este es un debate histórico y puede influir en los indecisos”

En el marco del debate presidencial entre Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga, el analista político Reymi Ferreira señaló que este es un hecho histórico en Bolivia, al tratarse del primer debate entre dos candidatos que compiten en una segunda vuelta electoral.

“Este debate es formalmente histórico. Nunca se ha hecho un debate solo entre los dos que pasan al balotaje”, afirmó Ferreira. Recordó que si bien hubo debates presidenciales en elecciones anteriores, esta es la primera vez que se realiza un encuentro entre los dos finalistas.

El analista también explicó que el contexto actual es de alta incertidumbre, ya que ninguna encuesta muestra una ventaja clara para alguno de los candidatos. “Nadie pasa el umbral del 50%. Hay un porcentaje importante de indecisos, entre 9% y 12%, según las encuestas”, indicó.

Ferreira resaltó que este tipo de debates puede influir en ese sector del electorado.

Consultado sobre qué se espera del debate, Ferreira señaló que debería centrarse en propuestas. “La gente quiere escuchar sobre lo que le afecta: la falta de empleo, los problemas con el abastecimiento de combustible, la escasez de dólares, la falta de seguridad jurídica”, remarcó.

Sobre el tono del encuentro, pidió que se evite la confrontación. “Esperemos que la guerra sucia, que ha sido común en esta campaña por parte de ambos lados, no se refleje en el debate”, agregó.

Finalmente, sobre el posible resultado del debate, Ferreira consideró que podría haber tres escenarios: que uno de los candidatos saque ventaja, que lo haga el otro, o que el debate termine en un equilibrio sin mayores cambios.

“Mientras más información haya y más voto consciente se dé, eso fortalece la democracia, sin importar a quién se elija”, concluyó.

