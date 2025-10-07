TED de La Paz inicia armado de 9.099 maletas electorales a 12 días de la segunda vuelta

A 12 días de la segunda vuelta electoral prevista para el 19 de octubre, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz comenzó con el armado de 9.099 maletas electorales que serán distribuidas a los recintos de votación en todo el departamento.

El jefe de Tecnologías del TED La Paz, Sergio Abasto, informó que el proceso de traslado de las maletas electorales iniciará oficialmente el miércoles 15 de octubre, priorizando las zonas más alejadas del departamento. “Ya vamos a iniciar el armado de las maletas electorales. Son 9.099 maletas para 1.285 recintos. Vamos a comenzar el miércoles en los lugares más distantes y a partir del jueves se realizará la distribución masiva”, explicó en entrevista con Red Uno.

Abasto destacó que el operativo cuenta con el apoyo de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, encargadas de garantizar la cadena de custodia del material electoral. “La Policía apoya en el área urbana y las Fuerzas Armadas en las zonas rurales, asegurando que todo el material llegue en tiempo y forma”, detalló.

El TED paceño avanza de esta manera en la fase final de organización del proceso electoral, que busca garantizar el normal desarrollo de la segunda vuelta en el departamento de La Paz.

