Gobierno activa despliegue policial en Guarayos tras la toma del predio ‘El Cielo’

El Ministerio de Gobierno desplegó un contingente de 250 efectivos policiales a la propiedad ‘El Cielo’, ubicada en el municipio de Guarayos, cerca de Cerro Chico, tras un avasallamiento violento ocurrido durante la madrugada del domingo.

El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, informó que la toma del predio presenta una "antigüedad de por lo menos 5 años", y se ha desarrollado a través de "actividades de orden criminal y otras por falta de titulación".

La autoridad indicó que durante la jornada, también se registró la quema de un motorizado perteneciente a un ciudadano de apellido Martínez. La víctima señaló como presunta responsable del hecho a la propietaria del predio Viviana Égüez Velarde.

Luego del ataque, el afectado se habría internado en el monte junto a otros miembros de su comunidad para resguardar su integridad, quienes más tarde sitiaron la zona en protesta.

La policía logró ubicar los bienes incendiados y procedió al desbloqueo de las rutas que impedían la libre circulación en el área afectada. Actualmente, efectivos se encuentran patrullando la zona para evitar nuevos enfrentamientos o agresiones.

"En este instante la policía está esperando para efectuar acciones de carácter inmediato. Lo que estamos haciendo es generar protección al perímetro para impedir que cualquier persona pueda ser agredida", señaló el viceministro, añadiendo que se están efectuando patrullajes preventivos.

Aguilera anunció que mañana a las 6:00 a.m. se ingresará a los predios con apoyo aéreo con el objetivo de realizar una recolección técnica de evidencia. Esta acción buscará esclarecer los hechos y determinar qué personas participaron tanto en la quema del motorizado como en la toma del predio.

Paralelamente, la propietaria legítima del predio 'El Cielo' se presentó ante la Fiscalía para interponer una denuncia formal por la violenta toma de sus tierras.

