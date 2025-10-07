Autoridades coordinaron acciones para frenar avasallamientos en Santa Cruz

En respuesta a la creciente preocupación por los constantes avasallamientos de tierras en Santa Cruz, autoridades departamentales, representantes del sector productivo y operadores de justicia sostuvieron una reunión de emergencia este lunes, encabezada por el gobernador Luis Fernando Camacho.

Durante el encuentro, la máxima autoridad departamental destacó el trabajo articulado de la Policía, la Fiscalía y el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) en el reciente operativo desplegado en Montero, donde se logró frenar un intento de toma ilegal de tierras.

“El despliegue que se realizó el día viernes marca un antes y un después en nuestro departamento. Es un mensaje claro de que la Policía está haciendo su trabajo y brindando seguridad a todos los agropecuarios”, afirmó Camacho.

El gobernador reiteró su compromiso con el sector productivo y aseguró que los avasalladores ya han recibido un mensaje contundente por parte de las autoridades. “Vamos a dar el respaldo correspondiente. Los sectores productivos deben tener la tranquilidad de que hay un compromiso real hacia ellos".

Por su parte, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, de igual manera respaldó las acciones impulsadas desde la Gobernación y valoró la respuesta inmediata de las fuerzas del orden y el Ministerio Público.

Asimismo, el presidente del TDJ envió un mensaje claro a quienes intenten vulnerar la ley tomando predios ajenos: “A todas esas personas que están pensando incurrir en predios que no son de su propiedad, sepan que el sistema de justicia será implacable. No habrá reconocimiento ni privilegios ante la vulneración de la Constitución y la ley”, advirtió.

