“Necesitamos sentencias, no acusados”: Fegasacruz exige justicia ante los avasallamientos en Guarayos

El presidente de Fegasacruz advirtió que la impunidad alimenta los avasallamientos en Guarayos y exigió una nueva justicia con sentencias firmes.

Naira Menacho

06/10/2025 22:35

Foto: Red Uno de Bolivia.
Ante los recientes avasallamientos en la zona de Guarayos, el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Walter Ruíz, denunció que la escalada de violencia está relacionada con la falta de "justicia efectiva". 


“Lo hemos dicho siempre: no necesitamos aprehendidos ni acusados, necesitamos personas con sentencia. El avasallador que ingresa a una propiedad privada debe ser sentenciado para romper el círculo vicioso entre avasalladores y abigeatistas”, agregó. 

“El país necesita una nueva justicia, y para eso es fundamental una nueva elección del Tribunal Constitucional. Entendemos que sus miembros están autoprorrogados, y eso no es correcto. Este nuevo país debe dar señales claras de cambio; por eso seguimos teniendo avasallamientos”, manifestó Ruíz.

Ruíz también reclamó la falta de aplicación inmediata de la ley, denunciando que muchas veces los agresores son detenidos en flagrancia, pero recuperan su libertad en cuestión de días.

“Los agarran y a los dos o tres días les dan libertad, y en algunos casos irrestricta”, cuestionó.

Desde Fegasacruz se insiste en que las autoridades deben actuar con firmeza, tanto en el ámbito judicial como en la seguridad de las propiedades privadas, para evitar que la situación continúe.

 

