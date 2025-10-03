“Estamos listos para el debate, lo de Edmand está confirmado", dijo Rodrigo Paz sobre la convocatoria del TSE

El candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, confirmó su presencia en el debate presidencial programado para el próximo 12 de octubre, señalando que se trata de un espacio fundamental para que la ciudadanía conozca y contraste las propuestas de los distintos frentes políticos.

“Estamos listos para el debate, lo de Edmand está confirmado. Creo que levantó una justa reivindicación y lo ha expresado”, expresó Paz.

El presidenciable subrayó que lo esencial es garantizar la realización del debate como un ejercicio democrático indispensable:

“Lo importante es que haya debate, lo importante es que acabemos con el racismo, lo importante es que se acabe con la confrontación y división”, afirmó.

Asimismo, Paz remarcó que la cita electoral del próximo 19 de octubre será decisiva para el rumbo del país:

“Lo importante es que Bolivia tenga una respuesta para su futuro. Edmand no miente para mí, yo no miento para él. Somos un binomio de absoluta transparencia”, aseguró.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play