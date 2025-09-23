Cuatro departamentos ya tienen las papeletas electorales para la segunda vuelta

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), ya entregó las papeletas de sufragio a los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz y La Paz, en el marco de la organización del balotaje presidencial previsto para el próximo 19 de octubre.

El operativo de distribución se activó el viernes 19 de septiembre, con el propósito de que los tribunales electorales departamentales inicien el armado de las maletas electorales y realicen su envío hacia los recintos de votación más alejados, tomando en cuenta los riesgos climáticos, las lluvias o posibles derrumbes que podrían afectar el traslado del material.

Asimismo, el TSE anunció que el sábado 27 de septiembre comenzará el operativo de envío de 1.227 maletas electorales destinadas al voto en 22 países del mundo, tarea que se extenderá hasta el 30 de septiembre.

Estas acciones forman parte de las medidas de previsión logística para garantizar que el material electoral llegue en condiciones óptimas y dentro de los plazos establecidos, tanto en el territorio nacional como en el exterior.

Al igual que en la primera vuelta de las elecciones generales, realizada el 17 de agosto, el padrón electoral habilitado para esta segunda fase asciende a 7.936.515 votantes, de los cuales 7.567.207 se encuentran en Bolivia y 369.931 en el exterior.

En el caso de la votación en el extranjero, cinco países concentran el 95% del total de electores:

Argentina, 162.531 habilitados

España, 82.273 habilitados

Brasil, 47.623 habilitados

Chile, 44.801 habilitados

Estados Unidos, 15.222 habilitados

Mira la programación en Red Uno Play