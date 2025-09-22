TSE iniciará el 29 de septiembre la capacitación a jurados electorales para la segunda vuelta

En cumplimiento de la actividad 78 del calendario electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que desde el lunes 29 de septiembre y hasta el domingo 19 de octubre se desarrollará en todo el país y en el exterior la conformación de las directivas de mesas de sufragio y la capacitación de los jurados electorales designados para la segunda vuelta presidencial.

La medida tiene como objetivo garantizar que los jurados cuenten con los conocimientos y las herramientas necesarias para llevar adelante el proceso electoral del próximo 19 de octubre, cuando la ciudadanía elegirá al nuevo presidente y vicepresidente.

La capacitación de los jurados es un paso fundamental para asegurar la transparencia, legalidad y eficiencia de la jornada electoral, puesto que ellos son la máxima autoridad en cada mesa de sufragio.

Asimismo, la institución recordó que la participación de los jurados electorales es de carácter obligatorio y que el incumplimiento de esta responsabilidad ciudadana implica sanciones establecidas por norma.

