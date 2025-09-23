"Descanse en paz": Clubes cruceños despiden con mucho dolor a Juan Montaño

Oriente Petrolero, institución de la que Juan Montaño era gerente general, y Blooming, ambos clubes cruceños, lloran la partida del administrativo. Los dos equipos publicaron mensajes sentidos en sus redes, destacando la trayectoria y compromiso de Montaño.

“La familia de Oriente Petrolero expresa su más profundo pesar por el sensible fallecimiento de nuestro Gerente General, Juan Montaño Sejas, quien en vida dedicó esfuerzo, compromiso y profesionalismo al servicio de nuestra institución.

Su partida deja un vacío enorme en nuestro club, pero también un legado de entrega y cariño que permanecerá en cada uno de nosotros.

Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia y seres queridos en este difícil momento, elevando nuestras oraciones para que encuentren consuelo y fortaleza.

Descanse en paz”, redactó el plantel albiverde.

Por su parte, la academia cruceña Blooming escribió lo siguiente:



“Nos adherimos al dolor de la familia de quien en vida fue Juan Montaño, exgerente general del Club Blooming. ¡Dios lo tenga en su Santa Gloria!”.

La partida del dirigente deja mucho dolor en el fútbol cruceño, donde muchos calificaron como destacada su trayectoria al frente de la gerencia general de las instituciones que representó.

