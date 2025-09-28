¡Conmoción! Jugadora se descompensó en pleno partido y perdió la vida

El hockey de La Plata atraviesa horas de profundo pesar luego del fallecimiento de una jugadora que se desvaneció repentinamente en medio de un partido recreativo disputado en las canchas del Club Brandsen, en la localidad de Los Hornos.

La víctima fue identificada como Agustina Russo, de 43 años, quien formaba parte del equipo Belgrano Day School Hockey y trabajaba como administrativa en San Isidro. Testigos relataron que la deportista cayó súbitamente en el campo de juego, lo que generó escenas de angustia entre compañeras, rivales y público presente.

De inmediato, personal médico del SAME acudió al lugar e intentó maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, pese a los esfuerzos, Russo no logró ser estabilizada y se confirmó su muerte minutos después.

La causa quedó en manos de la comisaría Tercera y la UFI N°15, bajo la figura de “averiguación de causales de muerte”. Entre las hipótesis se analiza si la deportista sufrió un paro cardiorrespiratorio u otra complicación súbita.

La noticia impactó de lleno en la comunidad deportiva de la región, que expresó su dolor y solidaridad con la familia de la jugadora.

