El fútbol boliviano se viste de luto con la noticia del fallecimiento de Kevin Maikol Chávez Romero, joven futbolista beniano de 22 años, nacido el 24 de mayo de 2004. Chávez formaba parte del club 31 de Julio, equipo de la Asociación de Fútbol del Beni, institución que lo vio crecer como jugador y como persona.

Amigos, compañeros y allegados expresaron su tristeza a través de emotivos mensajes en redes sociales.

“Te fuiste como un verdadero campeón. Siempre fuiste un jugador de garra, actitud y personalidad. Te formaste en este club y fuiste parte de esta familia”, señala una de las condolencias que refleja el sentimiento de quienes lo conocieron.

En un video compartido, se recuerda a Chávez entre risas y camaradería en los vestuarios, donde sus compañeros le cortaban el cabello en tono de juego, reflejando la alegría y el espíritu que siempre transmitió.

El club 31 de Julio, fundado en 2009 en San Ignacio de Moxos con el propósito de fomentar el deporte en jóvenes de escasos recursos, se despidió de uno de los suyos con un mensaje lleno de dolor, pero también de gratitud por el legado que deja en la institución.

Con su partida, el fútbol del Beni pierde a una promesa, y toda una región despide a Kevin Maikol “Chocolate” Chávez Romero, enviándole un “abrazo de gol hasta el cielo”.

