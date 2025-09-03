Faltó al trabajo porque se reportó “enferma”,y la encontraron bebiendo en un bar

Se trata de la historia de una trabajadora que faltó a su trabajo por el lapso de siete meses, sus jefes desconfiaron de la extensa licencia que le fue otorgada por haber padecido una enfermedad, hicieron investigarla y la descubrieron bebiendo en un bar.

El hecho ocurrió en España y se conoce que la mujer cursaba un tratamiento médico que se extendió demasiado en el tiempo. La empleada había sido operada de várices, por lo que había presentado un certificado médico en el cual los profesionales le indicaban reposo relativo, evitar esfuerzos y llevar una dieta de protección hepática.

Aunque el caso se registró en 2023, volvió a la luz pública, luego de que un juzgado rarificara el despido justificado de la mujer.

Para desvincularla de la empresa, le enviaron una carta de despido disciplinario por transgresión de la buena fe contractual, desobediencia e incumplimiento grave de sus obligaciones.

Su primera reacción al recibirla, fue demandar a sus empleadores argumentando que no había perjuicio para la empresa y que los hechos no eran lo suficientemente graves.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó su recurso y ratificó el despido.

