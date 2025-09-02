¿Entrenó hoy Oriente? La verdad detrás de los rumores

En horas de la mañana de este martes comenzó a circular en redes sociales la versión de que los jugadores de Oriente Petrolero no se habían presentado a los entrenamientos, supuestamente como protesta por la desvinculación de Maximiliano Caire, Dani Rojas y Diego Bejarano. Sin embargo, el propio club salió a desmentir la situación.

La noche del lunes se confirmó que Caire, Rojas y Bejarano ya no formaban parte de la institución, decisión que llegó tras la derrota sufrida el domingo en el clásico cruceño frente a Blooming (4-1). A partir de ello surgieron rumores de que el resto del plantel se negaría a entrenar en señal de protesta.

No obstante, Oriente Petrolero publicó un comunicado en sus redes sociales aclarando lo ocurrido:

“El primer plantel de Oriente Petrolero trabajó esta mañana desde las 9:30 en San Antonio. Los jugadores que disputaron el Clásico Cruceño realizaron trabajos regenerativos y de gimnasio, mientras que aquellos que no tuvieron minutos sumaron rodaje en un amistoso frente a la Reserva, integrada en su mayoría por futbolistas Sub-19 que se alistan para el Torneo Nacional. En los próximos días se elevarán las cargas de trabajo con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al compromiso del 13 de septiembre frente a Real Oruro”.

Respecto a la desvinculación de los tres futbolistas, el secretario general del club, Gustavo Gutiérrez, explicó en El Mañanero de la Red Uno de Bolivia, que fue una decisión tomada en conjunto con el cuerpo técnico.

