“Era un loco hermoso”: vecino recuerda a Percy Fernández en su niñez y adolescencia

Hasta la casa donde vivió Percy Fernández, ubicada en la calle Warnes, entre Cochabamba y Potosí, llegó un equipo del programa Que No Me Pierda (QNMP) para recoger los recuerdos de un vecino que lo conoció desde niño.

“Vivía con su madre, doña Piedades, y sus seis hermanos. Yo era pequeño, nos llevábamos unos 20 años, pero el cariño de esa familia a todo el barrio era muy grande. Su madre y mi abuela fueron como hermanas”, relató.

El vecino contó que Percy solía dar monedas a los niños pequeños para que se compren picolé, gesto que muchos del barrio aún recuerdan con afecto.

Percy vivió en la zona hasta mediados de los años 60, cuando partió a estudiar a Córdoba, pero nunca cortó el vínculo con su antiguo vecindario.

“Era compañero de mi hermano, y estaba en los Tauras junto a mi padre. Siempre venía a visitar la casa, gritaba sus cosas desde la vereda… era un loco hermoso”.

A pesar del tiempo y la distancia, su presencia seguía siendo cercana para los vecinos que aún permanecen en el barrio.

“Lo vamos a extrañar bastante. Siempre fue auténtico, tenía esa energía única que lo hacía inolvidable”, dijo el vecino, visiblemente conmovido.

