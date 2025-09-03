Red Uno acompaña a 'La Verde': la selección ya está en Colombia

La selección nacional ya está instalada en Barranquilla para disputar el partido contra Colombia por la penúltima fecha de las Eliminatorias. El combinado boliviano viajó el martes por la noche desde La Paz hasta Santa Cruz, donde tomó un vuelo chárter rumbo a la ciudad caribeña.

El periodista deportivo Mauricio “Chipi” Caballero, junto a un equipo de Red Uno, acompaña a La Verde en esta travesía, mostrando de cerca los preparativos y el ambiente que rodea al plantel. Desde la costa del río Magdalena hasta la icónica escultura de Shakira en Barranquilla, el medio nacional retrata cada detalle de la estadía boliviana.

En lo deportivo, la selección podría presentar novedades en el arco, con la posibilidad de que Guillermo Viscarra defienda los tres palos en Barranquilla, mientras que Carlos Lampe sería opción en La Paz.

El duelo entre Bolivia y Colombia está programado para este jueves a las 19:30. Red Uno hará toda la cobertura de todo lo que ocurra alrededor de este compromiso clave en el cierre de las Eliminatorias.

